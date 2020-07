Coronavirus in Spagna, follia a Pamplona: organizzata partita di calcio tra infetti e non

In Spagna la situazione sta diventando di nuovo difficile a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus, soprattutto in Catalogna.

Eppure, c’è qualcuno che ha pensato di organizzare una partita di calcio per lunedì 20 nel quartiere di Mendillori. Mendillori è uno dei quartieri con più casi di Coronavirus; lo scopo era quello di destinare soldi in beneficenza per contrastare proprio il virus, peccato che su Instagram la partita è stata pubblicizzata come match tra “Infetti contro non-Infetti”.

Il fatto che hanno scelto i social per pubblicizzare il tutto ha aiutato la polizia che ha subito individuato il responsabile; nel caso in cui sarebbe andata in porto, si sarebbe presentata a Pamplona una situazione dove si sarebbe verificato un aumento notevole dei contagi. Il 23enne individuato ha subìto una denuncia ed una multa di 3.000€.

La polizia, inoltre, ha dichiarato che:

“hiediamo ai cittadini di utilizzare il loro senso civico, affinchè non si prenda parte a questo o ad altri eventi in cui la sicurezza sanitaria non può essere garantita e viene messa a rischio la salute pubblica.”

Comments

comments