Coronavirus, in Spagna il VAR sarà usato per scovare possibili infetti

La Federazione spagnola ha inviato il protocollo per la ripresa, dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus, ai club delle prime due divisioni.

Il VAR potrebbe essere utilizzato non solo come strumento per coadiuvare l’operato degli arbitri, ma anche come possibile arma per stanare potenziali calciatori infetti. A riferirlo è l’agenzia di stampa britannica Reuters, che spiega che in caso di positività di un giocatore, tramite la revisione video si valuterà quali giocatori siano stati a contatto con l’infetto per più di cinque minuti.

