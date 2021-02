Come ogni venerdì il Ministero della Salute ha pubblicato il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. La Campania resta in zona arancione.

Cambiano colore Lombardia, Piemonte e Marche che passano da zona gialla a zona Arancione. La Basilicata, invece, entra addirittura in zona rossa mentre la Ligura diventa zona gialla dopo esser stata arancione.

