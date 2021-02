Il portale online di Repubblica riporta che la Campania rischia di tornare in zona arancione dato l’aumento dell’indice Rt.

La decisione sarà presa oggi dal Ministero della Salute. In particolare, l’indice Rt in Campania ha ormai superato la soglia dell’1; se il ministro confermasse la zona arancione per la Campania dopo aver valutato nel pomeriggio la situazione nella Regione, il provvedimento scatterà da lunedì.

