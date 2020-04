Anche in Russia cominciano a fare i conti con i contagi da Coronavirus; nelle ultime 24 ore si sono superati i 30 mila contagi.

Per la precisione, sono 32.007 i contagiati da Coronavirus in Russia. Nelle ultime 24 ore, poi, c’è stato il picco di contagi: 4.060 casi in un solo giorno. Il totale dei decessi a causa del virus è di 273, con 41 decessi nell’ultimo giorno.

A riportare il tutto è il bollettino della task force contro la pandemia.

Comments

comments