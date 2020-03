Coronavirus, la UEFA pensa di far terminare i campionati oltre il 30 giugno

Il portale online della Gazzetta dello Sport riporta alcune novità riguardo alle possibilità che la UEFA sta esplorando per i campionati.

A quanto pare la UEFA sta pensando di dare la sua approvazione per far concludere i campionati oltre il 30 giugno. Ma tutto è da decidere domani, sottolinea il portale della Gazzetta, nella riunione organizzata per decidere anche le sorti di Euro 2020.

Europeo che probabilmente sarà rinviato di qualche mese o addirittura al 2021; infine, ci sarà da decidere anche per le sorti della Champion’s League e dell’Europa League, conclude la Gazzetta.

