Coronavirus, la UEFA valuta la ripresa dei campionati a settembre

C’è ancora tanta incertezza nell’intero panorama calcistico a causa dell’emergenza Coronavirus, che influisce su un’eventuale ripresa dei campionati.

La UEFA, inizialmente, aveva fissato il 2 agosto come data limite per la conclusione dei vari campionati, in caso di ripresa, ma stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, l’ipotesi sembrerebbe veramente remota. Ecco perché la massima federazione continentale starebbe valutando un’eventuale ripartenza (anche per quanto riguarda le coppe nazionali) durante il mese di settembre.

Comments

comments