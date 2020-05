Il Comune di Napoli, tramite la propria pagina Facebook, ha pubblicato un resoconto, aggiornato alle 11 di oggi, sul contagio da Coronavirus.

Ad oggi, nel capoluogo campano, sono 958 i risultati positivi fino ad oggi, di cui 81 ricoverati in ospedale (5 in terapia intensiva) e 400 in isolamento domestico (con 162 asintomatici). 115 i deceduti, mentre sono 362 i guariti: 12, invece, i clinicamente guariti, ovvero soggetti diventati asintomatici per risoluzione della sintomatologia.

