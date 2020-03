Coronavirus, le nuove restrizioni svelate in anticipo: chiusi i parchi

Il Corriere della Sera anticipa quali sono le nuove restrizioni imposte dal governo per l’emergenza Coronavirus in Italia.

In particolare, non si potrà entrare più nei parchi pubblici, ville ed aree gioco; inoltre, si potrà fare attività sportiva ma da soli e solo in prossimità della propria abitazione. Non sarà consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.

Ci sarà anche la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle stazioni ferroviarie e aree di servizio, ed il rifornimento di carburante si potrà fare solo alle stazioni di servizio sull’autostrada. Nei giorni festivi e prefestivi, infine, è vietato ogni spostamento verso le abitazioni diverse da quella principale e le seconde case utilizzate per le vacanze.

