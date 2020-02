Coronavirus, le ultime: atenei chiusi in Lombardia, Veneto e Ferrara

Arrivano alcune misure cautelative per Lombardia e Veneto a causa del Coronavirus, per prevenirne la maggior diffusione.

Tra queste misure, ci sono la chiusura degli atenei in Lombardia, Veneto e a Ferrara per una settimana. La decisione è arrivata dal governatore del Veneto Zaia per la propria regione e da Pellegrini, rettore dell’Università di Bergamo e presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Lombarde.

Intanto, i casi nel Nord Italia sono saliti a più di 50, di cui 47 in Lombardia e 12 nel Veneto. Si parla anche di un primo caso nel Piemonte (che è stato in Lombardia) ed un paio nel milanese. Due i deceduti in Lombardia.

Prosegue il Consiglio dei Ministri per il Decreto che andrà a dare dei provvedimenti che impatteranno sui cittadini delle regioni interessate. Infine, il ricercatore di 28 anni ricoverato a Roma per il Coronavirus è guarito.

