Coronavirus, l’ECA stima 4 miliardi di mancati ricavi per i club europei

La pandemia Coronavirus si fa e farà sentire anche nel mondo del calcio. Ecco quanto riportato dal blog “Calcio & Business” de Il Sole 24 Ore.

“La pandemia di Covid-19 causerà nel calcio europeo mancati ricavi per quasi 4 miliardi di euro. È quanto si aspetta l’Eca, l’associazioe dei club europei, stando allo studio pubblicato dallo stesso organo delle società calcistiche del vecchio continente. Per tutte le 55 federazioni prese in esame, la stima dei mancati introiti per i club riguarda sia la stagione in corso che quella successiva, escludendo ovviamente plusvalenze ed eventuali operazioni di mercato. In totale, il “buco” causato dall’emergenza Coronavirus dovrebbe aggirarsi sui 3,6 miliardi di euro.

L’impatto maggiore, chiaramente, lo si vedrà sui ricavi dal botteghino. Se per la stagione 2019/20 il tracollo sarà minimo (2,5 miliardi contro una stima di 2,9 miliardi), in quella successiva gli introiti dalla biglietteria potrebbero assottigliarsi ulteriormente, tanto più senza una veloce riapertura degli impianti agli spettatori. Dai possibili 3 miliardi di ricavi, infatti, la previsione è di 1,9 miliardi. In totale, dunque, tra biglietti e abbonamenti il calcio europeo rischia di dover rinunciare a 1,5 miliardi di euro. Questo a prescindere dalla ripresa dei campionati, dato che le squadre sono tornate in campo senza tifosi sugli spalti. Nonostante ciò, anche i ricavi televisivi rischiano di subire il contraccolpo della pandemia”.

L’articolo completo, a cura di Marco Bellinazzo per la rubrica “Calcio & Business”, sul sito de Il Sole 24 Ore.

