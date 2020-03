Coronavirus, l’epidemia prosegue. Contagiati in aumento

Alle 18 il commissario Angelo Borrelli, nella conferenza della Protezione Civile, ha aggiornato i dati riguardo i malati di Coronavirus.

Il dato cresce. Rispetto a ieri, i contagiati sono aumentati di 1326 persone per un totale di 6387 e 133 morti in più. Per quanto riguarda il numero totale di casi di Coronavirus, il conto è salito a 7375; nel numero sono compresi i guariti ed i deceduti.

Infine, la Lombardia si conferma la regione con più casi, come riportato dal commissario Angelo Borrelli. A riportare il tutto è il portale online de La Repubblica.

