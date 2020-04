La proposta arriva dal Belgio e la riferisce uno dei più stimati virologi del Paese, Marc Van Ranst; di seguito le sue dichiarazioni riprese da Sky Sport.

“Giocare indossando la mascherina per me è una possibilità da prendere in considerazione. Consentirebbe la ripresa dell’attività calcistica, anche qui in Belgio. Certamente non sto parlando di quelle da chirurgo che sono totalmente inadatte.

Ma in commercio, anche online, ce ne sono di altre, come quelle anti-inquinamento che possono essere usate da giocatori di football americano e ciclisti. Quelle sono comode, e andrebbero bene.”

Una proposta che lascia discutere, dato che il Belgio ha già dichiarato chiuso il campionato per via del Coronavirus. A seguito di quella decisione, però, sono arrivare le parole della Uefa che ha minacciato l’esclusione dalle coppe europee per le squadre che non concludono il campionato.

Comments

comments