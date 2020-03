Coronavirus, l’Inter dona 100.000€ all’Ospedale Sacco di Milano per le ricerche

Per aiutare nelle ricerche per combattere il Coronavirus, l’Inter ha donato 100.000€ all’Ospedale Sacco di Milano per le ricerche.

Il presidente del club di Milano, Steven Zhang, si è espresso anche nei giorni scorsi su questa vicenda; nelle sue dichiarazioni ha sottolineato che non si scherza con la salute. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter sulla donazione:

“La donazione, nelle intenzioni dell’Inter e del suo Presidente, è funzionale a sostenere le attività di ricerca, fiore all’occhiello del Dipartimento, struttura di eccellenza che si è distinta per aver identificato i primi 3 genomi completi ottenuti dagli isolati italiani di SARS-CoV-2 circolanti in Lombardia.

L’Inter ha un legame indissolubile con la città di Milano ed è orgogliosa della dedizione con cui tutto il personale dell’Ospedale Sacco sta facendo fronte alla eccezionalità della situazione.

Fin dall’avvio dell’emergenza Coronavirus abbiamo seguito con particolare attenzione e apprensione l’evoluzione della situazione, sia come Club sia come azionista; abbiamo rimarcato in tutte le sedi come l’unica priorità fossero la salute pubblica e la sicurezza.

È per questo motivo che FC Internazionale Milano sente il dovere di sostenere l’Ospedale Sacco.”

fonte: fcinter.

Comments

comments