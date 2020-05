Coronavirus, lo studio rivela: “Il sole lo può uccidere in pochi minuti”

Lo studio fatto dall’Università di Oxford rivela che il sole è capace di uccidere il Coronavirus in pochi minuti nella saliva.

Lo studio condotto è riportato sul Journal of Infectious Diseases. In particolare, uccide i virus presenti nella saliva in 6,8 minuti ed in 14,3 minuti nei terreni di coltura. Questa notizia segue quanto detto dal virologo Tarro.

Di seguito quanto ripreso dal portale online de Il Corriere dello Sport, che parla della capacità della luce solare di inattivare il Coronavirus:

“Si è verificata anche una significativa inattivazione, sebbene a una velocità inferiore, a livelli di luce solare inferiore. Il presente studio fornisce la prima prova che la luce solare può inattivare rapidamente SARS-CoV-2 sulle superfici, suggerendo che la persistenza, e quindi il rischio di esposizione, possono variare significativamente tra ambienti interni ed esterni.

Inoltre, questi dati indicano che la luce solare naturale può essere efficace come disinfettante per materiali non porosi contaminati.“

