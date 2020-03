Coronavirus, Mancini: “Spero tutto torni alla normalità in poco tempo”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale di calcio, ha parlato dell’emergenza Coronavirus ai microfoni di Sky Sport.

“Mi dispiace molto per questa situazione e spero tutto si risolva al più presto, che venga trovato il vaccino e che il virus possa sparire entro un paio di settimane. Io mi adeguo a ciò che decidono dato che ci sono persone più competenti di me. Spero si torni presto alla normalità. Quanto a me, sono preoccupato per i miei genitori, che sono più anziani ma stanno bene, ma vivo normalmente”.

