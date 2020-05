Bella iniziativa di solidarietà per Diego Armando Maradona, ex fuoriclasse del Napoli, in prima linea nella lotta all’emergenza Coronavirus.

L’argentino ha messo all’asta una delle maglie indossate durante il Mondiale del 1986, vinto dalla Selecciòn. Il Pibe de Oro ha personalizzato la maglia, autografandola e aggiungendo il messaggio: “Andremo avanti”. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, per aiutare le famiglie del barrio Renè Favaloro di Buenos Aires.

