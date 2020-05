Coronavirus, medici guariti del Cotugno donano plasma per curare i malati

Il portale online de la Repubblica riporta che i medici guariti dal Coronavirus del Cotugno saranno i primi a donare il proprio plasma per aiutare i pazienti.

Una iniziativa partita ieri nel nuovo ambulatorio per i pazienti guariti dal Coronavirus. A seguire i medici saranno proprio i guariti a donare il plasma per aiutare i pazienti, poi ci sarà il turno dei volontari. Plasma che sarà prima trattato per poi essere usato per guarire i pazienti.

Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli a Napoli, che comprende il Cotugno, spiega:

“Il Cotugno ha dato tutto con i suoi operatori, infermieri, medici, tecnici che hanno affrontato la pandemia. Oggi avviamo questo protocollo che ci consente di trattare soggetti Covid positivi con gli anticorpi specifici, è una terapia che speriamo possa dare un buon risultato.

Oggi a donare sono i medici, abbiamo creato una rete di umanizzazione che parte dal contagio e finisce all’aiuto ad altri malati.“

Bruno Zuccarelli, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale Monaldi che collaborerà all’iniziativa sottolinea che:

“Noi ci crediamo perché ci sono state esperienze positive sia in Italia che all’estero. Ovviamente è un protocollo sperimentale ma rappresenta un’arma in più nella batteria di terapie con cui possiamo affrontare il Covid.

Non è il miracolo di Lourdes, ma puo’ essere un tassello sul quale puntare.“

