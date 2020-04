Coronavirus, negli USA il bilancio continua ad essere drammatico

La Johns Hopkins University pubblica i nuovi dati per quanto riguarda il contagio da Coronavirus negli USA.

Dati drammatici, dato che rivelano che per il secondo giorno di fila il numero di decessi si avvicina a 2.000. Nelle ultime 24 ore le vittime del Coronavirus sono state 1.973; per quanto riguarda i contagiati in totale, gli USA si avvicinano al mezzo milione.

Per ora i contagiati sono 423.000, ma il numero è destinato ad aumentare nei prossimi giorni. Lo stato di New York, tra l’altro, da solo ha un numero di contagiati più alto dell’Italia intera.

