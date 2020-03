Nuova ordinanza per fare fronte all’emergenza coronavirus in Italia emanato dal Ministero della Salute.

“Fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che ‘per comprovate ‘esigenze lavorative’, di ‘assoluta urgenza’ o per ‘motivi di salute’.

Le nuove disposizioni partono dal 22 marzo e hanno l’obiettivo di impedire alle persone di trasferirsi dal Nord al Sud.

Comments

comments