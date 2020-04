Coronavirus, OMS: “Certa seconda ondata, non bisogna avere fretta”

Hans Kluge, il direttore regionale dell’Oms Europa, in conferenza stampa, ha parlato di quanto sia praticamente certa una seconda ondata di contagi da Coronavirus.

“Ogni segnale relativo a un virus che viene controllato, gestito, mitigato è un buon segnale. Tuttavia, il mio messaggio oggi rimane di cautela. L’eccessiva sicurezza potrebbe essere il nostro peggior nemico in questo momento. Non possiamo permetterci di credere di essere sicuri e protetti. Eventuali misure riguardanti l’allentamento sociale devono essere attentamente valutate e gradualmente intraprese. Questa non è una ‘uscita’: non esiste una via veloce per la nuova normalità. La domanda non è se ci sarà una seconda ondata, la domanda è se riusciremo a fare lezione di tutto quanto ci è accaduto finora. Qualsiasi ritorno alla nuova normalità deve basarsi su una valutazione del rischio, deve avvenire gradualmente”.

Comments

comments