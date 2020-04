Coronavirus parte la sperimentazione sull’uomo del nuovo vaccino, a Seattle il primo volontario

Gli Stati Uniti stanno vivendo dal punto di vista numerico la situazione più drammatica nel mondo della pandemia coronavirus.



Proprio negli USA, a Seattle per la precisione, il 29enne Ian Haydon ha accettato di farsi iniettare il vaccino per combattere il covid-19 in modo da avviare la sperimentazione anche sull’uomo.

Ian Haydon lavora come specialista in comunicazione alla University of Washington ed è il primo di 45 volontari pronti a fare da ‘cavie’ per la sperimentazione.

Queste le parole del coraggioso volontario riportate dai media:

“Ho sentito parlare dello studio da un collega che mi ha riferito del reclutamento. Ho inviato le mie informazioni sanitarie e mi hanno scelto. Sono stato visitato e sottoposto ad analisi, e mi hanno spiegato lo studio. Mi ritengo fortunato a poter fare il volontario per combattere il coronavirus. Sono fortunato ad essere abbastanza sano per partecipare. Sono fortunato ad essere stato selezionato”

A Haydon verrà riconosciuto un compenso di appena mille dollari e i risultati sono attesi entro l’estate.

Comments

comments