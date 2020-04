Coronavirus, per Pasqua in 19 positivi violano la quarantena

Il Viminale ha riportato i dati dei controlli effettuati nel giorno di Pasqua, nel corso della quarantena per l’epidemia di Coronavirus.

Le forze dell’ordine hanno controllato 213.565 persone e 60.435 attività. Da segnalare sono quelli che hanno violato la quarantena; le sanzioni sono scattate per 13.756 cittadini e 121 i negozianti. Solo 100 i denunciati per falsa autocertificazione, mentre in 19 sono usciti violando la quarantena nonostante erano infetti.

Infine, 16 sono stati i negozi chiusi e 31 quelli sospesi provvisoriamente.

Comments

comments