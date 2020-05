Coronavirus, per settembre 400 milioni di dosi del vaccino Oxford-Pomezia

Il portale online de Il Messaggero riferisce le ultime in merito al possibile vaccino per il Coronavirus; a settembre ci potrebbero essere le prime dosi.

Il vaccino in questione che dovrebbe arrivare a settembre è quello Oxford-Pomezia; per la produzione del vaccino è arrivato un accordo con Astrazeneca, multinazionale con capacità di di 1 miliardo di dosi nel 2020 e 2021. A settembre ci saranno le prime consegne.

Gli USA hanno scelto di collaborare, per il vaccino amnti-Coronavirus, proprio con Oxford che a sua volta collabora con la Irbm di Pomezia. Il finanziamento è di 1 miliardo di dollari, per la ricerca biomedica avanzata (Barda) alla multinazionale Astrazeneca per lo sviluppo, la produzione e la fornitura del vaccino a partire dall’autunno.

Il programma include anche una fase 3, per la sperimentazione clinica, con 30 mila volontari. Astrazeneca, inoltre, parteciperà alla nascita di un centro di ricerca congiunto per la risposta alle pandemie presso la Oxford University.

Per ora, per la sperimentazione del vaccino, è in corso la fase 1-2 con oltre 1000 volontari in Inghilterra; se i risultati saranno positivi, allora si potrà svolgere anche in altri paesi.

