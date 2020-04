Coronavirus, Pezzella: “Temevo di svegliarmi e non respirare”

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato, al quotidiano argentino Olè, della sua esperienza con il Coronavirus.

Il difensore viola è stato uno dei primi calciatori contagiati in Serie A: “Ho avuto questo pensiero fisso: domani mi sveglierò senza poter respirare? Le mie condizioni si saranno complicate oppure no? Uno non sa cosa può succedere. Ho cercato di rimanere calmo per non trasmettere le mie paure alle persone che amo, ma dentro di me, quando stavo a letto e fissavo il soffitto, pensavo: vediamo questo virus dove mi porterà”.

Comments

comments