Coronavirus, più morti tra gli uomini perché il virus “si rifugia nei testicoli”

Il portale online de Il Mattino riporta uno studio condotto negli USA sulla mortalità più elevata del Coronavirus per gli uomini.

Lo studio è condotto dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba a Mumbai in India. In pratica, i ricercatori sostengono che il Coronavirus “cerca rifugio” nelle ghiandole sessuali maschili, dato che costituiscono quasi “una roccaforte”.

Questo accade perché lì c’è la proteina ACE2, che è il recettore utilizzato dal virus per legare ed invadere le cellule umane. Cosa che nelle donne non c’è, dato che la suddetta proteina non è presente nelle ovaie. Questo spiegherebbe anche il rapporto nei decessi, con il 68% che sono uomini ed il 32% donne.

Nel caso in cui fosse confermato il tutto, bisognerà tenerne conto della cosa dato che questo potrebbe comportare che il Coronavirus si possa trasmettere anche per via sessuale.

fonte: il mattino.

