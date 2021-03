Coronavirus, Rasi: “Picco infezioni nelle prossime settimane”

Ad Agorà è intervenuto Guido Rasi, docente di Microbiologia all’Università di Tor Vergata, che ha parlato dell’emergenza Coronavirus.

Di seguito il suo commento sulla situazione attuale:

“Picco delle infezioni nelle prossime settimane? È verosimile. Quando ci sono tanti focolai, ognuno produce a raggio nuovi contagi. La situazione mi sembra molto brutta, d’altronde non ho visto misure strutturali per aiutare gli italiani a cambiare comportamento. Non ci sono le misure strutturali nei punti nevralgici, che sono la scuola e i trasporti.

Preoccupano le tre varianti attuali, ma soprattutto preoccupano le varianti che non conosciamo ancora e che il virus sta preparando dietro le nostre spalle.”

Questo l’estratto del Corriere della Sera sulle parole di Rasi.

