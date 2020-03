Il Coronavirus non colpisce solo l’Italia ma preoccupa anche la Francia che inizia ad adottare le prime misure di sicurezze.

Per evitare il propagarsi del Coronavirus, infatti, è stato deciso di rinviare il match di Ligue 1 tra Strasburgo e PSG. La capienza di 26mila posti dello stadio è stata considerata, come si legge in un comunicato, un fattore che potrebbe permettere la propagazione del COVID-19.

