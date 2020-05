Coronavirus: riprendono gli allenamenti delle squadre della Liga, ripresa del campionato a giugno”

Con delle note sui propri siti ufficiali, i club della Liga comunicano la ripresa degli allenamenti che dovrebbero portare alla ripresa del campionato a giugno.

“I club de LaLiga tornano ad allenarsi questa settimana dopo l’approvazione da parte del Ministero della Salute per il ritorno all’allenamento sportivo. In conformità con il protocollo che LaLiga ha elaborato con degli esperti medici, inizierà l’allenamento individuale dei giocatori professionisti de LaLiga Santander e de LaLiga SmartBank dopo le visite mediche da parte degli staff dei club”.

“Questo ritorno al lavoro è stato programmato da LaLiga con misure concordate con le autorità sportive e sanitarie al fine di garantire una maggiore sicurezza per la salute di tutti i soggetti coinvolti” prosegue la nota, parlando anche di una possibile data di ripresa del campionato per giugno: “Tali misure prevedono un periodo di circa un mese con fasi diverse che, in ogni caso, saranno soggette al processo di declassamento istituito dal governo. Pertanto, insieme ai controlli medici, è stato progettato un ritorno scaglionato all’allenamento che inizierà con sedute individuali fino a quelle di gruppo, prima del ritorno alle competizioni previsto per giugno”.

“Il ritorno al lavoro dei calciatori professionisti comporta la riattivazione di un settore economico molto rilevante che contribuisce all’1,37% del PIL e genera 185.000 posti di lavoro in un momento in cui la situazione economica è già la principale preoccupazione, scatenata dalla crisi sanitaria”.

