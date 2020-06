Coronavirus, si continua a lavorare sul farmaco che può contrastarlo

Il portale online de La Repubblica riporta che i medici continuano a lavorare senza sosta ad un medicinale per contrastare il Coronavirus.

Un farmaco che potrebbe arrivare entro la fine di giugno. Il medicinale in questione si chiama LY-CoV555 ed un gruppo di pazienti ha già acconsentito alla sua somministrazione; tra i centri medici coinvolti, alcuni dei più importanti ospedali statunitensi: la NYU Grossman School of Medicine e il Cedars-Sinai a Los Angeles.

I risultati di questi test sono attesi in tempi stretti, si parla entro fine mese. Tecnicamente, LY-CoV555 è un anticorpo monoclonale progettato per bloccare l’ingresso del virus nelle cellule umane e può essere usato sia per prevenire che curare il Coronavirus.

Nel frattempo, l’OMS ha annunciato che ha ripreso i test sull’idrossiclorochina per curare il virus.

Comments

comments