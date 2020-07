Coronavirus in Spagna, Barcellona di nuovo in lockdown

Arrivano notizie da fuori Italia relative al Coronavirus che interessano, indirettamente, anche il Napoli; in particolare, si parla di Spagna.

Il portale online de la Repubblica riporta che le autorità in Catalogna hanno deciso di adottare nuove misure restrittive dopo l’aumento dei casi di questi ultimi giorni. Anche i residenti della città di Barcellona devono rispettare le nuove misure quali “evitare riunioni sociali, uscite notturne e attività culturali”.

In più si proibiscono anche gli assembramenti per più di 10 persone sia in pubblico che in privato. Una conseguenza indiretta potrebbe esserci per il match tra Barcellona e Napoli dell’8 agosto, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

