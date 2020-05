In attesa di riprendere il campionato, in Germania sono stati fatti i test del Coronavirus ai membri dei 36 club di Bundesliga e seconda divisione.

Come rende noto la federazione tedesca, su 1724 test effettuati dieci hanno dato un esito positivo. Non sono state specificate né le persone che hanno contratto il Virus né il loro club di appartenenza. La cosa certa è che chi è stato a contatto con un positivo dovrà restare in isolamento per 14 seguendo le normative tedesche.

