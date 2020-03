Coronavirus, Tom Hanks e la moglie Rita Wilson positivi ai test

Con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale, Tom Hanks e la moglie annuncia che entrambi sono positivi al Coronavirus.

Di seguito il post:

E di seguito potete leggere la traduzione del messaggio con cui il noto attore ha annunciato il tutto:

“Ciao a tutti, io e Rita siamo qui in Australia. Ci siamo sentiti un po’ stanchi, con dolori e come se avessimo la febbre; Rita ha avuto anche dei brividi di freddo che andavano e venivano. Nel rispetto delle regole attuali, ci hanno fatto il test per il Coronavirus e siamo risultati positivi entrambi.

Beh, cosa fare ora? Ci sono protocolli da seguire e noi saremo osservati, controllati ed isolati per tutto il tempo che ci vorrà per la sicurezza della salute di tutti. Continueremo ad aggiornarvi nei prossimi giorni.

Prendetevi cura di voi stessi!“

