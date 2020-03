Coronavirus, trovato positivo Hubers dell’Hannover

C’è un nuovo episodio di contagio da coronavirus nel calcio, questa volta riguarda l’Hannover, club che milita nella Bundesliga 2, seconda serie tedesca.

Il club ha comunicato che il suo difensore Timo Hubers è risultato positivo al test del coronavirus e informa altresì che “dal momento che Hubers non ha avuto contatti con i suoi compagni di squadra, non si può presumere che anche loro siano stati infettati”. Hubers è stato messo in quarantena nella sua abitazione e i suoi compagni di squadra sono stati sottoposti al test in via precauzionale. Il tecnico dell’Hannover, Gerhard Zuber:“Timo si è comportato in modo esemplare. Non ha avuto sintomi, ma quando ha saputo che una persona con cui era stato in contatto era risultata positiva, ha contattato il medico e si è messo in quarantena subito”.

Fonte: Tuttosport

Comments

comments