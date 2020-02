Coronavirus: un morto a Padova. Le ultime sul contagio

Coronavirus – È morto nella serata di ieri uno dei due contagiati dal Coronavirus in Veneto nel padovano, un uomo di 78 anni. Le ultime sul contagio.

15 i casi accertati in Lombardia. Un 38enne è stato trovato positivo ed è ricoverato all’ospedale di Codogno, nel lodigiano, in gravi condizioni. Contagiata anche la moglie incinta, ricoverata al Sacco di Milano. Ricadute anche sullo sport: a Piacenza niente calcio (rinviata partita con la Sambenedettese in Serie C e Fiorenzuola-Lentigione in D) e basket (no alla sfida contro Jesi in B). La Lega Dilettanti lombarda annulla le prime 42 sfide. Tra le donne non giocherà la Riozzese. Si fermano anche l’hockey e il volley: stop ad alcuni gironi di Serie B maschile e femminile

