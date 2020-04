Coronavirus: un vaccino supera test sugli animali e potrebbe essere disponibile prima del previsto

I primi test sui topi del vaccino contro il Coronavirus condotta dall’Università di Pittsburgh hanno dato esito positivo.

Questo farmaco è chiamato PittCoVacc ed è una specie di cerotto con 400 microaghi che non entrano profondamente nella pelle e in 2-3 minuti si sciolgono senza dolore e senza sanguinamento.

In merito a questi studi, il professore Andrea Gambotto, che ha coordinato gli esperimenti, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“La possibilità che questo vaccino protegga dal virus Sars Cov 2 è alta ora stiamo verificando la capacità di neutralizzare il virus su cellule umane in provetta usando gli anticorpi isolati dai topi vaccinati. Crediamo che i test sulle scimmie non siano necessari altri vaccini sono entrati in sperimentazione clinica senza alcun test animale. La nostra visione è di inserirlo insieme al vaccino dell’influenza stagionale”.

