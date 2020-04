Coronavirus, un vaccino svizzero potrebbe essere pronto per il mese di ottobre

Il portale online fanpage.it riporta che un vaccino svizzero per il Coronavirus potrebbe essere pronto per il mese di ottobre.

Vaccino che, tra l’altro, può essere prodotto a grandi dosi in un breve lasso di tempo. Lo afferma il professore Martin Bachmann, responsabile del Dipartimento di Immunologia dell’Università di Berna, docente di vaccinologia presso lo Jenner Institute della prestigiosa Università di Oxford e cofondatore della società di biotecnologie Saiba Biotech.

La società Saiba Biotech sta collaborando all’Università per sviluppare il vaccino. Il professor Bachmann ha dichiarato che c’è la buona possibilità di produrre il vaccino in questo breve lasso di tempo, anche se in contrasto con i tempi dati dall’OMS.

In tutto questo, comunque, Bachmann ed il suo studio dovranno ottenere il via libera dalla Swissmedic. Tra l’altro, in una mail un portavoce dell’ente ha dichiarato che la priorità è data al tempo, ma sicurezza e tollerabilità sono in cima a tutto.

Come agisce questo vaccino contro il Coronavirus?

In pratica il vaccino è una preparazione “virus-like” ed è basata su particelle non infettive; quindi, il compito fondamentale del vaccino è quello di istruire il sistema immunitario nel riconoscere la proteina S (Spike). La proteina è usata dal virus per entrare nelle cellule, dopo essersi legato all’ACE2, per riprodursi.

Bahcmann ha spiegato anche che l’alto numero di dosi che si possono produrre deriva dal fatto che è enormemente scalabile. La speranza è quella che il vaccino sia sicuro e davvero efficace, come dimostrato dagli studi pre-clinici.

fonte: fanpage.

Comments

comments