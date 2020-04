Coronavirus, uno studio americano riporta che il virus circolava in Italia da ottobre

Uno studio, condotto da un team di ricerca di una società in America con sede a Bitonto, rivela che il Coronavirus circolava in Italia già dal mese di ottobre.

In pratica lo studio riferisce che almeno un italiano su tre ha già contratto il virus. L’ad della società rivela che loro stessi sono rimasti sorpresi dalla cosa, riportando che su un campione di 100 persone 38 erano positive a Napoli e 36 a Bari.

Secondo lo studio, in Italia il 35% della popolazione avrebbe già avuto a che fare con il virus; in più il virus, che già circolava da ottobre, avrebbe trovato clima ideale al nord che lo ha reso più aggressivo. L’ad continua, riportando che al Sud non ci potrà mai essere ciò che è successo al Nord, non per quanto riguarda i dati degli infetti ma come incidenza clinica del virus.

Infine, l’ad parla che l’uso combinato di tamponi e test sierologici può indirizzare le istituzioni sulla fase 2 della gestione dell’epidemia da Coronavirus.

