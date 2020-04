Coronavirus, uno studio inglese sicuro: “Vaccino pronto a settembre”

Uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Oxford potrebbe regalare una speranza nella lotta al Coronavirus.

Sembrerebbe, infatti, che abbiano scoperto un farmaco che sembrerebbe avere l’80% di successo nella battaglia contro il virus.

Il farmaco è già in fase di sperimentazione e i risultati fin qui ottenuti pare siano sorprendenti. Il dottor Peter Openshaw, consigliere del governo britannico sui temi scientifici, ha detto al Telegraph che “potremmo vedere un segnale positivo in tempi rapidissimi, forse già nelle prossime settimane”. La differenza rispetto a tutti gli altri vaccini scoperti in passato è che stavolta, vista la grande emergenza pandemica, si possa abbattere il muro dei sei mesi di attesa richiesti solitamente dalla burocrazia in tali sperimentazioni. Questo, ovviamente, permetterebbe di andare a meta in tempi decisamente più rapidi. “Se tutto andrà bene, grandi quantità di vaccino potranno cominciare ad essere prodotte a settembre”. Sarebbe un risultato clamoroso, mai raggiunto prima nella lunga storia dei vaccini.

