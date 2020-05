Coronavirus, uno studio prevede che per il 12 agosto non sarà più in Italia

Uno studio di Singapore riporta che per il 12 agosto in Italia non ci sarà più il Coronavirus; a riferirlo è il portale online de Il Corriere dello Sport.

L’Università della Tecnologia di Singapore riferisce che, studiando la curva dei contagi, si può prevedere quando il virus sarà sparito dal paese. Si tratta comunque di una stima, ma molto attendibile.

Se per la città di Singapore la conclusione è prevista per il 19 luglio, in Italia si dovrebbe chiudere la questione il 12 agosto. Gli Stati Uniti sono gli ultimi, con la data fissata per l’11 novembre mentre il Regno Unito chiuderà i conti con il Coronavirus il 30 settembre.

Queste le parole degli scienziati:

“Queste previsioni vanno prese con la massima cautela perché non contemplano l’eventualità che possano esserci delle nuove ondate. L’eccessivo ottimismo può essere pericoloso perché può allentare l’attenzione dei cittadini e dei controlli dei vari paesi e quindi causare un nuovo aumento della curva dei contagi. Una cosa, questa, da evitare assolutamente.“

Comments

comments