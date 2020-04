Coronavirus: vaccino efficace nelle scimmie, a breve test su seimila persone

Le regole etiche, come principio generale, vietano di cercare di infettare i partecipanti ai test umani con una malattia grave. Ciò significa che l’unico modo per dimostrare che un vaccino funziona è quello di inoculare le persone. Inoculazione che andrebbe fatta in un luogo in cui il virus si sta diffondendo naturalmente attorno a loro.