Oltre al Principe Carlo, anche la vicepresidente del Governo spagnolo, Carmen Calvo, risulta positiva al Coronavirus.

In Spagna la situazione continua a farsi sempre più critica, con Madrid città più colpita dall’epidemia Coronavirus; in Europa è la seconda, dopo l’Italia, per numero di decessi e contagiati.

El Pais riporta che la vicepresidente Carmen Calvo, 62 anni, è ricoverata da domenica per un’infezione delle vie respiratorie risultando positiva dopo il test.

