Coronvirus ed Europa League, il presidente del Getafe minaccia: “Non andremo mai a Milano”

Intervenuto ai microfoni di “Radio Onada Cero” il presidente del Getafe, avversario dell’Inter negli ottavi di Europa League, ha minacciato di non giocare contro i nerazzurri a Milano neanche se la partita si gioca a porte chiuse.

Queste le parole di Angel Torres:

“Non andremo a Milano per giocare contro l’Inter, a meno che la situazione non cambi.

Saremo eliminati, perderemo la partita a tavolino. Ma non fa niente. Ma non sarò colui che si assumerà di correre un rischio così alto come questo di andare in una città dove il contagio è molto alto”.

