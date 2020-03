Dopo aver fermato la Serie A, la Liga e altri campionati europei, l’emergenza Coronavirus viene affrontata anche in Premier e in Bundesliga.

Per quanto riguarda il campionato inglese è stato deciso di continuare a giocare il campionato permettendo ai tifosi di guardare la partita allo stadio. Non ci saranno nè cambiamenti nè rinvii in merito almeno nell’immediato futuro.

Si va avanti anche in Bundesliga ma il Governo tedesco ha deciso che tutte le partite verranno giocate a porte chiuse.

