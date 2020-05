Coronvirus: prima falla nel protocollo tedesco a rischio il campionato della Dinamo Dresda

Prima falla nel protocollo tedesco per la ripresa del calcio in Germania, proprio quel protocollo che chi spinge per far ripartire la Serie A a tutti i costi suggeriva di prendere come esempio virtuoso.

Due calciatori della Dinamo Dresda, squadra che milita nella seconda lega, sono risultati positivi al covid-19.

Ora la tutta la squadra è costretta alla quarantena di 14 giorni e quindi il club dell’ex Germania Est è costretta a non giocare il match con l’Hannover in programma il prossimo 17 maggio e anche i tre successivi.

La Lega lunedì deciderà il da farsi sul programma del campionato e torna a rischio anche la ripartenza della Bundesliga prevista per sabato 16 maggio.

