Joaquin Correa, attaccante della Lazio, si è infortunato nelle ore precedenti alla partita con il Napoli e si accomoderà in tribuna.

Joaquin Correa nemmeno in panchina nella sfida contro il Napoli. La seconda punta della Lazio ha accusato un problema al polpaccio nelle ultime ore e si accomoderà in tribuna: Simone Inzaghi scenderà in campo all’Olimpico con Caicedo-Immobile in attacco.

