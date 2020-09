Corriere della Sera – Rettore della Statale: “Paratici mi ringraziò dopo l’esame”

Il Corriere della Sera riporta le parole del Rettore dell’Università Statale cittadina Maurizio Olivero, che parla anche di Paratici.

In particolare, il Rettore rivela che il ds della Juventus Paratici lo ha chiamato dopo l’esame; una chiamata volta a ringraziarlo per l’accoglienza data a Suarez ed al suo entourage per l’esame. A seguire le parole riprese dal Corriere della Sera:

“Qualche giorno dopo l’esame sostenuto da Suarez sono stato contatto da Paratici che voleva dirmi che l’entourage del giocatore era rimasto molto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta e voleva ringraziarmi. Una telefonata di cortesia.”

