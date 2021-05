Corriere dello Sport: Allegri è il piano A del Napoli, Spalletti resta in corsa

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport si parla prossimo allenatore del Napoli che prenderà il posto di Gattuso al termine di questa stagione.

Il piano A di De Laurentiis resta sempre Massimiliano Allegri che intriga il Presidente addirittura dal 2012. Il rapporto amicale e la condivisione su vari tempi e vedute che sembrano analoghe potrebbero fare la differenza ma Allegri ha deciso di aspettare dato che resta viva l’ipotesi Real Madrid.

Anche Luciano Spalletti resta sicuramente una delle prime scelte di De Laurentiis. Anche in questo caso le visioni sul calcio sono le stesse sia per il presidente che per il tecnico

