Corriere dello Sport: ecco la super plusvalenze della Juventus

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle super plusvalenze della Juventus incassate in questo mercato di Gennaio.

Andando con ordine, ecco nel dettaglio tutte le operazioni già ufficializzate.

Il primo affare è quello che coinvolge Juve e Genoa: Nicolò Rovella è stato acquistato per 18 milioni più 20 di bonus pur restando per altri 18 mesi in prestito al club rossoblù. Manolo Portanova è stato ceduto per 10 milioni più 5 di bonus (plusvalenza da 9,6 milioni già registrata), Elia Petrelli per 8 milioni più 5,3 di bonus (plusvalenza per ora di 7,6 milioni).

Tornando al gennaio della Juve, era già stato definito lo scambio alla pari con lo stesso Marsiglia tra Marley Aké e Franco Tongya, che in scadenza ha generato comunque una plusvalenza da 8 milioni.

