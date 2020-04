Nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si parla delle proposta fatta dai calciatori del Napoli per aiutare i più bisognosi durante quest’emergenza.

Sembrerebbe che la proposta sia stata avanzata in una chat di gruppo dei calciatori che vorrebbero devolvere in beneficenza gli importi delle multe comminate dopo l’ammutinamento col Salisburgo. Inoltre i giocatori si impegneranno anche per aiutare i dipendenti messi in cassa integrazione.

